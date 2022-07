Megkezdődtek a Kinizsi, a nép fia című rockmusical idei próbái, a tavaly nagy sikerrel debütált darabot augusztus 4-7-ig, négy napon át játsszák majd a Siklósi Várban. A rockmusical a siklósi várkapitány, Szentgyörgyváry Péter ötlete nyomán készült, és a szöveget is ő maga írta. 2020-ban először még csak a musical koncertváltozatát mutatták be, tavaly pedig a színpadi előadást is láthatták a nézők. A produkció hatalmas sikert aratott, végig teltházas közönséget kápráztattak el a neves előadók.