A Kultúr Piknik segítségével szeretnének minden generációt megszólítani és egymáshoz közelebb segíteni, hozzájárulni kapcsolatok kialakításához is. A nap folyamán az ingyenesen látogatható rendezvény során megtekinthetik az érdeklődők Tóth Rita „Ritánti” festményeit, majd felnőtteknek szóló egyperces mesét is hallhatnak tőle. A Generációk találkozása című, múltidéző beszélgetéssel helyi idősek történeteit hallgathatják meg a vendégek.

– Fontosnak tartom, hogy első kézből hallják a gyermekek az elődeik történeteit – mondta az első Csillagvirág Kultúr Piknik szervezője.

A nap folyamán közös népdaléneklésre, tanulásra és népmesék megismerésére, valamint honismereti előadásra is lesz alkalom.

– Interaktív feladatokkal is készülünk, a gyerekek körében népszerű népmese kvízen is kipróbálhatják magukat a program résztvevői – számolt be a programról az egyesület vezetője.

Az időseket egybegyűjtő Szigetvári Körtánc Csoport mellett a Csillagvirág ifjú táncosai is műsort adnak. A muzsikát a Hanga Banda szolgáltatja, valamint Kultúr Találka koncert is lesz. A program este hétkor közös táncházzal zárul.

A Csillagvirág Egyesület vezetője év közben öt csoportot tanít néptáncra, a városban és a környékbeli falvakban. Egyre több megkeresést kapnak, falunapokon, kulturális rendezvényeken is bemutatkoztak már, nemrég Rózsafán táncoltak, de jártak Csertőn és Somogyhárságyon is. Az oktatás a legkisebb, 2-3 éves csemetéktől egészen az általános iskola felső osztályaiba járó fiatalokat egyaránt célozza.

– A nagyobb táncosok számára időről-időre budapesti vendégoktatókat is hívunk, hogy minél sokszínűbb tudásra tehessenek szert – mondta Duffka Adrienn.