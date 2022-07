A Szent István téren szombaton is fellépnek 15 és 18 óra között az Inspirál alternatív cirkuszközpont zsonglőrei, aki pénteken elmulasztotta megnézni őket, még pótolhatja. Ugyanebben az időiben a Janus Pannonius Múzeum udvarán a TrixCir és a Speckó Kalandjátékok várja az érdeklődőket rekreációs cirkuszprogramra.

Aki lejárta délelőtt a lábát, az 15 órakor behuppanhat az Apolló Mozi Nagytermébe, ahol a Lengyel Fókusz program keretében betekintést nyerhet egy jövőbemutató, egyedi filmszínházi atmoszférába. Másfél órával később ugyanitt, csak a kisteremben a Budapest Light Art Musem júliusi megnyitójáról lesz látványos 3D-s prezentáció Bordos László Zsolt, nemzetközileg elismert 3D művész vezetésével.

A Káptalan utcában, a Püspöki Kincstárral szemben, ismét két előadással készül a MárkusZínház, 16 és 18 órakor az Aquaring Cirkusz szerepel műsorán, előre jelentkezni ezúttal is érdemes, mert korlátozott a férőhelyek száma.

A Czinderi utcai parkban 16 órakor egy romantikus álmodozó, az olasz Icaro varázsolja el a közönséget ezernyi óriási, füstös, tüzes emberméretű szappanbuborékkal, sajátos, bájos humorával megfűszerezve.

17 órakor a Sétatéren egy argentin bűvész kápráztatja el a közönséget egyszemélyes bűvész- és cirkuszi show-műsorával. Ugyanekkor néhány sarokkal arrébb, a Széchenyi téren a Panorama Kino 360 fokban forgó pop-up kabinjába csüccsenhet be egyedülálló álomszerű színházélményre az , aki eddig ezt elmulasztotta.

17:30-kor ismét érdemes visszatérni az Apolló Moziba, ahol Siblicity & Nagy András hívja audiovizuális koncertre és önreflektív hipnózisra a nézőket.

18 órakor a sétatéri Kioszkban, a Totoro zenekar mutatja be Akvárium címmel nemrég kiadott első lemezét. Ezzel egy időben a Káptalan kertben megkezdődik a szokásos Titkos Diszkó a Bokrok Alatt éjszakába nyúló bakelit diszkója.

18:30-kor a pécsi közönség körében pillanatok alatt népszerűvé vált chilei pantomimművész, Mimo varázsol mosolyt a Sétatérre tévedők arcára.

19 órakor pedig a Széchenyi téren látható ismét a Manoamano Circo névre hallgató argentín akrobataduó látványos, humoros produkciója, amit egyszer mindenképpen érdemes látni.

20 órakor a Nagy Lajos Gimnázium udvarára térhetünk be egy francia csapat zsonglőrkoncertjére ámuldozni. Ugyanebben az időben a Szabadkikötőben a Freakin Disco kamaraelektronikai koncertje veszi kezdetét, amelyre a megváltott 1500 forintos belépőjegy további szabadkikötős eseményre, a 23 órakor kezdődő Zagar Av-re és a hajnali fél egykor startoló DJ Dork fellépésre is érvényes.

Visszakanyarodva az este nyolc órakor kezdődő eseményekre: a Kioszkban Kollarics Attila végez elektronikus improvizációs kísérletet élő hangszerekkel, zenei műfajmeghatározás szerint repetitív ambient és dömdödöm stílusban.

Fél 9 után a korábban az Árkád mellett buborékozó olasz művész bukkan fel a belváros random pontjain, majd 21:30-kor újabb lehetőségünk lesz a Széchenyi téren kipróbálni a 360 fokban forgó pop-up mozit.

21:30 és hajnali 1 óra között, a Király utcai Wunderbarban a PTE Művészeti Karának multimédiás művészeti laborjának hallgatói várják ismét az érdeklődőket.

22 órakor a Parizán Café is bekapcsolódik a napi pörgésbe és Vadpörgés! címmel élő DJ-bulival galaktikus útra invitálják a hallgatóságot.

23 órakor a Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvarán felejthetetlen élménynek ígérkezik az élő Hang Drum zenével kísért tűzzsonglőr előadás, melynek címe Firebirds: Tűzhang.

A márka név titka

Vannak termékek, ételek, melyek összeforrnak egy-egy tájegység nevével. Világszerte ismert a nápolyi pizza, a bécsi Sacher-torta, a szlovén Bled pedig krémeséről híres. De nem kell messze mennünk, hiszen a vajszlói dinnye márkanévvé vált a Dunántúlon, a siker érdekében időnként a más településeken megtermelt lédús, kerek gyümölcsöket is e címkével illetik.

Vajszlón és az egész Ormánságban az 1950-es, 60-as években indult a termelés, majd a 70-es, 80-as években futott fel igazán – ekkor a gyümölcs még országszerte szezonális termék volt. Vajsz­ló polgármestere, Horváth István mesélte, hogy az itt alkalmazott termelési technológiák, például a síkfóliás termesztés hozzásegítette a helyi gazdákat ahhoz, hogy magasabb minőségű és korábban érő dinnyék nőjenek a térségben. Ezzel a korábban piacvezető Heves megyei dinnyét is megelőzték, ugyanis két héttel előbb ért meg a dél-baranyai.

Később a globalizált kereskedelem által csökkent a helybéli termelés jelentősége. Bár a mennyiséget visszaszorította, a minőséget nem. Annak ellenére, hogy kevesebben termesztenek dinnyét Vajszlón és a térségben, fontos szerepet játszik a helyiek életében, máig sokak megélhetését biztosítja. Egész családok szakosodtak az ízletes gyümölcs termesztésére. A mézédes dinnyéhez az ormánsági gazdák szakértelme, tapasztalata mellett a kedvező termőterület és a térség mikroklímája is hozzájárul – tovább erősítve a márkanevet, s mindazt, ami mögötte rejlik.

A dinnyetermesztés a helyi családok megélhetési forrása