Táááámadááás! Mondaná a szakavatott szurkoló a PMFC-meccsen, ha épp egy nagyszerű derbin lennénk. De mivel Orfűre figyelünk ma is, ezért meghódíthatjuk ezzel a felkiáltással a Panoráma kemping csúcsát, ami egyébként a Semmi tisztás nevet viseli, és lehet chillezni és mozizni!

De mi lesz a zene ma?

Ha valakik, akkor a Carson Coma srácai gyorsabban berobbantak, mint az elmúlt 10 évben bármi a gitárzenés előadók közt. Most a Fishingen is a nagyszínpadon ugorják meg a lécet este héttől. Az esti sávban az Esti Kornél teszi oda magát kilenctől, őket a Blahalousiana követi, hogy zárja a nagyszínpadot erre a napra. A Vízipók nevű második nagyszínpadon játszik a Pál Utcai Fiúk és az Ivan @ The Parazol is, te kihagynád? Mi nem.

A Nagysátorban Frank zenél este nyolc után, míg az Amondó színpadot, ahogy az már több éve szokás, egész napra birtokba veszik a hip-hop és rap kurrens hazai előadói. A Fonó Borfaluban Pécs legújabb felkapottjai, a Filc tehetséges fiai zenélnek, őket a Kaláka követi, éles váltással. Este héttől a Tűzhöz közel Barkóczi Noémi csilingel szép és kellemes gitárjátékával és angyali hangjával.

És mi csak a jéghegy csúcsát mondtuk el ma.