Ezt ne hagyja ki! Jár a gratuláció

Díjeső hullott a pécsiekre: fiatal pályakezdő és tapasztalt művészeket is elismertek A Pécsi Balett az idei évadban is szép sikereket tudhat magáénak. Ennek jele az is, hogy a fővárosi tánc világnapi gálán öt kategóriában is kaptak elismeréseket.