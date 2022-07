Nemrég nyílt kiállítás a Tudásközpont első emeletén a Babits Mihály gimnázium diákjának munkáiból, Ismerős arcok címmel. A fiatal hölgy kislány kora óta rajzol és rajong a művészetekért, fotózik és verseket is ír.

A kiállítás egyik része ismert hírességek, énekesek és színészek portréit mutatja be.

– Nagyon tetszenek a karakteres arcok. Úgy érzem, a megörökítés által közelebb kerülök az adott személyekhez, kicsit belelátok a lelkükbe – mondta Kersák Viktória.

– Egy emberről sokat elárulnak az arcvonásai. Van, amelyikükről sugárzik, hogy csupa szív, jó szándékú ember, másról a zaklatottságot olvashatjuk le – tette hozzá.

Viktória gyerekkora óta tanárnak készül, angolt és németet szeretne oktatni, de rendezvényszervezéssel is szívesen foglalkozna. A rajzolást is mindenképpen folytatni kívánja, pláne, hogy már most is kap megrendeléseket családi ünnepekre, születésnapokra. A sokoldalú ifjú hölgy a Babits kórusának és VoiSingers ének­együttesnek is tagja.

– Balásy Szabolcs, a kórusom karnagya és a Kinizsi, a nép fia rockopera zeneszerzője arra is felkért, hogy a produkcióban résztvevő színészekről készítsek portrékat, akik ezeket kapták emlékül, ez rendkívül megtisztelő feladat volt – mesélte az ifjú művész.