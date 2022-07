Második alkalommal tartottak szabadtéri mozis estet június 24-én a településen az önkormányzat szervezésében. Ezúttal az Üvegtigrist tekinthették meg ingyenes mozizás keretén belül a helybeliek, melyhez a szervezők üdítőt és pattogatott kukoricát is kínáltak. A vetítéshez szükséges eszközöket a Magyar Falu Program keretén belül nyert támogatásból sikerült beszerezni.

– Arra törekszünk, hogy olyan közösségi programra nyíljon lehetőség, ahol kisebb körben is tudnak beszélgetni egymással az emberek – mondta Szentlászló polgármestere, Pasztorek Zoltán.

– Vannak, akik mindkétszer eljöttek a filmvetítésre. Havi rendszerességgel tervezzük az ismétlést, amíg az idő engedi, még kora ősszel is folytatnánk a programot. A vetítések a helyiek mellett minden érdeklődő számára nyitottak, más településekről is szívesen látjuk a vendégeket – számolt be a tervekről a községvezető.



Mindeközben a Csuhémúzeum, melynek udvarán a film­vetítések zajlanak, szintén nyitva áll a látogatók előtt, a település weboldalán is elérhető telefonszámon való előzetes egyeztetést követően várják a látogatókat a különleges, csuhéból készült használati tárgyak, babák bemutatásával.