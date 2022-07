A sokak által kedvelt, s immáron legendássá vált pécsi Toxic Music Club hangulatát idézi meg ezen a hétvégén Orfűn, a Panoráma Campingben a Toxic Weekend, amelynek keretében hat külföldi és huszonnégy hazai zenekar játszik két színpadon, csütörtöktől szombatig. A szervezők nem titkolt célja, hogy megidézzék az egykori malomvölgyi Rockmaratont – és ha a számításaik beválnak, akkor az új helyszín akár még népszerűbb is lehet, mint az egykori.

Ám míg a Rockmaraton elsősorban a rockzenére, a metálra koncentrált, a mostani hosszú hétvégén a punk és a hardcore lesz a középpontban. Úgyhogy abban egészen biztosak lehetünk, hogy ez a pár nap nem a pihenésről fog szólni. A punk koncertek, a hardcore bulik ugyanis igazi emberpróbáló kihívások. A fellépő zenekaroktól lassú számokat, elmélázó, szívhez szóló dallamokat semmiképpen se várjunk – most a düh, a harag, a lázadás, sőt, a társadalomkritika kerül a középpontba. Erről szólt és erről szól ez a műfaj, aktuális rendszertől függetlenül.

A fellépők közül kettőt emelnénk ki. A The Exploited zenekart sanszosan még az is ismeri, aki soha nem hallotta egyetlen számukat sem. Ennek magyarázata – valamelyest abszurd módon, hiszen maga a zenekar éppen ez ellen küzd… – a fogyasztói társadalomban keresendő: az együttes logója, a punk-taréjos koponya ugyanis mostanra ugyanannyira ismert, mint néhány világcég logója. Az ilyetén ismertség azonban nem jelenti azt, hogy a zene engedékenyebb lenne: a The Exploited ugyanolyan könyörtelen punkzenét tol, mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt. Egyik daluk sem hosszabb három és fél percnél, úgyhogy az orfűi koncerten úgy huszonöt számot remélhetünk – és ahogy előlegeztük is, a huszonötből egy sem lesz lassú.

Az Agnostic Front a hardcore műfaj egyik legfontosabb képviselője. Illetve, ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor ök már túl is léptek a hardcore-on, hiszen a zakatolásba metálos gitárszólókat csempésztek, ezzel tágítva a műfaj kereteit. Baranyai fellépésük mindenképpen eseményszámba megy: ugyan zenéltek már nem egyszer Magyarországon, ennyire festői környezetben még biztosan nem – nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogyan simul majd egymásba az orfűi idill és a New York legsötétebb negyedeiből kirobbanó szétszaggatás.

Nyilvánvalóan persze ezen zenekarok fellépésén túl is lesznek olyan koncertek, amelyeken simán szerezhetünk életre szóló élményt. A Prosecturát például soha nem szabad kihagyni, a Discharge nem ejt foglyokat, az A.M.D. egy élő klasszikus, ott a helyünk az első sorban, a Liberal Youth-on, ha nem figyelünk, simán elveszítjük a cipőnket pogó közben – szóval akkor járunk a legjobban, ha a belépés után elengedjük a belső kontrollt, és hazaindulásig csak hagyjuk, hogy sodorjon a zene, bárhova, bárhova.