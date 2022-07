A „Frutti” néven megjelent nagylemez a modern, digitális kor kihívásainak megfelelően természetesen már megtalálható a Spotify online zenei streamingszolgáltató oldalán. Összesen tíz ütős dal hallható az albumon, ami mintegy 36 percnyi hanganyagot foglal magában. A FILC zenei sokoldalúsága a számok címében is jelentkezik, hiszen vidáman elfér egymás mellett olyan dal, mint a Jó bor, a This is Jazz, a Sanyibá, a Quincy Jones vagy éppen a Láb Song.

Meglepően fiatal koruk ellenére a zenekar tagjai otthonosan mozognak a színpadon, és kifejezetten jó bulikat csinálnak, aminek nagyon jó a fogadtatása a közönség részéről. Ugyanakkor a fiatalság jelen esetben nem egyenlő a tapasztalatlansággal, hiszen a banda tagjai korábban már számos más pécsi zenekart erősítettek, és gazdagodtak így értékes tapasztalatokkal, színpadi rutinnal. Azt pedig, hogy a FILC tagjai zeneileg mennyire profik és felkészültek – kis túlzással – még a süket is hallhatja.

Mindemellett a zenekar rajongótábora azt is nagyra értékeli, hogy soha nem ültek fel az aktuális divathullámokra vagy zenei trendekre, hanem mindenkor a saját, éppen nekik tetsző zenei hangzást preferálják.

A fiatalokból álló tehetséges együttes nemrégiben nagy közönségsikert aratott a Fishing on Orfű fesztiválon is, legközelebb július 15-én a Bánkitó Fesztiválon, 22-én Csákváron, 23-án Bólyban, augusztus 2-án pedig Beremenden, az Ördögkatlanon lépnek majd fel.

A zenekar lemezbemutató koncertjére augusztus 12-én kerül sor, természetesen hol máshol, mint a lokálpatrióta banda szülővárosában, Pécsett, a Káptalan Kertben, ahol a FILC mellett a Punnany Massif is fellép majd.