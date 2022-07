Számos vendég is érkezik, akik látványos bemutatókkal várják a látogatókat. Az Inspirál zsonglőr és cirkuszi játszóházban kicsik és nagyok egyaránt tanulhatnak zsonglőrtrükköket, tesztelhetik egyensúlyérzéküket.

Szintén lenyűgöző élményt ígér az olaszországi Bubble On Circus, akik látványos buborékszínházi produkcióval mutatkoznak be több alkalommal is Pécs belvárosában, utcaszínházi keretek között. Találkozhatunk továbbá a MárkusZínházzal is, akik az Aquaring Cirkusz előadással készülnek.

Mindeközben koncerteket is hallhatunk Pécs több helyszínén, köztük a Káptalan Kertben, a Kioszkban, a WunderBarban, a Nappaliban, illetve a Szabadkikötőben.

A fesztivál kapcsán fotópályázat is indul, a kreatív résztvevők július 24-ig nevezhetnek alkotásaikkal az értékes nyereményekért

A dómot is fénnyel festik át

A fesztivál egyik, a szó szoros értelemben vett fénypontjának ígérkezik a Zsolnay Light Art fényfestőverseny, mely során a pécsi székesegyház neoromán homlokzatára vetítenek különféle látványos, dinamikus fény-műveket. A versenyre Ausztráliától Amerikáig érkeztek pályázatok, összesen tizenhét, ebből a döntőbe spanyol, francia, német, thaiföldi, és magyar alkotások kerültek. Szokás szerint a munkák közül győztest választanak, az eredményt vasárnap este 21 órakor, a 20.30-as vetítés után hirdetik ki.