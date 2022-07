– A Bőköz falvaiban újra otthonra lelt a kultúra, s vele együtt a helyi hagyományokra építő, és a kis falvakat az ország vérkeringésébe bekapcsoló program, amely Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatóról kapta a nevét – fogalmazott Pataki András fesztiváligazgató, a Bőköz Fesztivál kapcsán megfogalmazott köszöntő soraiban.

A 2020-ban, a fesztivál küldetése alapján indított mintaprogram célja, hogy a művelődési eseményeket és művészeti programokat ne csak egyszeri élményként tapasztalják meg a helyiek, hanem a meglévő értékekre, közösségekre támaszkodva folyamatos értékmenedzsment jöjjön létre.

– Mára nemcsak a fesztiválnapok remek programjainak emléke él tovább az itt lakók szívében, hanem a csinosodó épületekben is látható nyomai vannak már a falvak fejlődésének – fogalmazott Pataki András.

Forrás: AS

Lesz miből válogatni

Az idei paletta ismét rendkívül gazdag és változatos. Olyannyira sokszínű, hogy a fesztivál honlapján megtalálható programismertető hosszas böngészést és fejtörést is igényelhet, ugyanis a négy település huszonhét helyszínén a négy nap folyamán egyidejűleg számtalan koncert, kiállítás, táncelőadás, mesterségbemutató és gasztronómiai kóstoló is várható. Ízlelhetünk kürtőskalácsot, lángost, töltöttkáposztát és csülkös babgulyást egyaránt.

Koncertet ad az R-Go Szikora Róberttel, zenél Szarka Gyula, énekel Varga Miklós, Dolhai Attila, Szulák Andrea és Szabó Ádám. Bogányi Gergely és Varga Gábor koncertjén megismerhetjük a Bogányi-zongorát, részt vehetünk ormánsági népviseletbemutatón is. Kovácstalálkozót is tartanak, emellett a gyermekeket is számos koncert, kézműves, táncos program várja majd.

Bemutatkoznak helyi művészek és együttesek is, köztük Szatyor Győző, Mánfai György, a Harka Táncegyüttes, a siklósi alapfokú művészeti iskola kémesi csoportja. Kiss Gyuláné ormánsági szőtteseket mutat be kiállításán. Néprajzi előadások is várhatók, különleges élménynek ígérkezik a pásztorkutyák terelőversenye és a Fekete-vízi kenutúra az Ős-Dráva Látogatóközpontban. Mindemellett a református istentisztelet sem marad el – a térség ugyanis a történelem során is döntően kálvinista vallási hagyományokra épült.