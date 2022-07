Augusztus 8 és 11 között napközis tábort szerveznek, ahova 7-11 éves gyermekek jelentkezését várják Dencsházáról és Péterfáról. A táborban a részvétel teljesen ingyenes, a program idején a gyerekek teljes ellátásban részesülnek.

Ezt követően, augusztus 13-án kulturális roma délutánra, családi napra várják az érdeklődőket a művelődési ház udvarán. Közös ebéddel, valamint több fellépővel is készülnek. Többek között bemutatkozik a Dunaszekcsői Roma Hagyományőrzők tánccsoportja, illetve a Szörényi Vadrózsák is. A rendezvényen a vendégek ingyen fagylaltot kóstolhatnak, kosárfonás és a gyermekeknek légvár is lesz.