Mozi

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): DC Szuperállatok ligája (14.00, 16.10, 18.20), Thor: Szerelem és mennydörgés (20.30).

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22: Nyári szünet. Őszi évad: szeptember 5-től.

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hónap dolgozója (16.10, 20.30), Az Arthur-átok (20.30, 22.30), Az elveszett város (13.45, 18.00), Bezárva (22.20), Bunker Game – Legbelső félelem (20.00), DC Szuperállatok ligája (10.15, 11.30, 12.30, 13.45, 14.45, 16.00, 17.00, 18.15, 19.15, 20.30, 21.30, 22.30), Elvis (17.00, 19.30), Encanto (12.15), Fekete telefon (20.15, 22.30), Gyilkos party (20.10), Jurassic World: Világuralom (10.30, 13.30, 16.30), Lányok Dubajban (22.00), Legeslegjobb szülinap (10.00), Lightyear (11.15), Minyonok: Gru színre lép (10.15, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 3D: 11.30, 15.30), Pipiána Hoppsz és a sötétség hörcsöge (10.00), Sonic, a sündisznó 2. (10.00, 14.30), Thor: Szerelem és mennydörgés (11.45, 14.15, 16.45, 19.30, 22.00, 3D: 10.30, 13.00, 15.30, 18.00), Top Gun Maverick (12.00, 14.40, 17.20, 19.45, 22.20).

Koncert

Villány (Rendezvénytér): Republic koncert. A Republic 1990-ben alakult EmeRTon-díjas magyar rockegyüttes. „100 százalékban magyar termék – magyaroktól, magyaroknak” (20.30), UnterRock zenekar (23.30).

Turmix

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Hild Garden: Karády. Zenés előadás Karády Katalin életéről élő zongorakísérettel. Rendezte: Dévényi Ildikó. Előadják: Dévényi Ildikó és Lukács Melinda. Zongorán kísér: Tóth Gábor (19.00).

Orfű- Malom Múzeum: A malom maga volt a csoda a régmúlt évszázadok embere számára, ahogy az ördöngös szerkezetekkel a gabonaszemekből elővarázsolta az életet jelentő lisztet. Ezt élheti át Ön is Orfűn, a Malom Múzeumban, amely az őrlés történetét mutatja be a már őskorban is használt dörzsölőkövektől kezdve napjaink őrlési technológiájáig (9.00).

Szalatnak: Szalatnaki Téglaégető Fesztivál: őrző-védő kutya bemutató (19.00), LGT Emlékzenekar (20.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Infópont): Hűsítő séta a Zsolnay Negyedben (11.00), Planetárium: Helyünk a világegyetemben (11.00), Kalandozás a csillagos égbolton (15.00).