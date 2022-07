Mozi

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Mignyonok: Gru színre lép (13.30), Jurassic World: Világuralom (15.10), Thor: Szerelem és mennydörgés (18.00), Az elveszett város (20.20).

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Downton Abbey: Egy új korszak (17.00), Exhibition: A modern kert festői: Monet-tól Matisseig (17.30), Egy anya Geroge W. Bush-sal szemben (19.30), Red Rocket (19.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hónap dolgozója (14.10, 16.00, 17.50, 19.40, 21.30), Az Arthur-átok (17.45, 20.00, 22.30), Az elveszett város (14.30), Bezárva (18.00, 22.30), Elvis (11.30, 15.00, 19.15), Encanto (12.00), Fekete telefon (20.15), Gyilkos party (20.00, 22.15), Jurassic World: Világuralom (11.45, 14.45, 3D: 17.00), Lányok Dubajban (19.45), Legeslegjobb szülinap (10.15, 13.15), Lightyear (10.45), Minyonok: Gru színre lép (10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 3D: 11.15, 13.15, 15.15, 17.15), Pipiána Hoppsz és a sötétség hörcsöge (10.00), Sonic, a sündisznó 2. (11.45), Thor: Szerelem és mennydörgés (10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 15.30, 17.00, 18.00, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00, 3D: 11.15, 13.45, 16.15, 18.45), Top Gun Maverick (14.45, 17.30, 20.15, 22.00).

Turmix

Orfű: Malom Múzeum. A malom maga volt a csoda a régmúlt évszázadok embere számára, ahogy az ördöngös szerkezetekkel a gabonaszemekből elővarázsolta az életet jelentő lisztet. Ezt élheti át Ön is Orfűn, a Malom Múzeumban, amely az őrlés történetét mutatja be a már őskorban is használt dörzsölőkövektől kezdve napjaink őrlési technológiájáig (9.00).

Orfű (Első Nemzeti Lovaspálya): Történelmi Művek Lovas Fesztiválja. A Magyar Történelmi Művek Fesztiválja történelmi időutazás a régi korokba. A fesztivál keretein belül egy-egy történelmi témájú zenés művet tekinthet meg a közönség. Sárkányszív – Történelmi családi musical. Olyan felnőtteknek, akik megőrízték gyermek szívüket és olyan gyerekek számára, akik már felnőttnek érzik magukat (20.30).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Tematikus ajánló a Zeneműtárban. A Zeneműtár új tematikus válogatásában Erdély szerelmesei a zenéről szóló írások vagy a legendás előadók kedvelői is találnak kedvükre való dokumentumot. Megtalálható a Tudásközpont 4. emeletén (10.00).

Zsolnay Mauzóleum (Zsolnay V. u. 37.): Rejtély és tisztelet. A Zsolnay-család nyughelye a Zsolnay-gyár melletti dombon eredeti pompájában, megújulva várja mindazokat, akik az eozin titkát keresik. Nyitva tartás: k-v: 10.00-18.00 óráig.