Az ütős hangzásé a főszerep Szigetváron a július 8-9. között a SzigetVáRock 2022 fesztiválon. A szigetvári Termál Motel és Kemping területén péntek este az X-One, a The Small Town Foxes, a Trotty Lee “K”, a Hell City és a Red Hot Chili Pappas ad koncertet. Őket másnap a Lil City Crew, a Walk Among Giants, a Sirens Chant, a Pokoltornádó, a Shock és a My Last Summer követi.