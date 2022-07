A csapat Pécs római kori gyökereire való tekintettel, itt élő olasz barátaik meghívására érkeznek. Július 14-én, csütörtök délután 16.30-kor érkeznek a vendégek, római kori öltözetben a Szent István térre, ahol az Ókeresztény Mauzóleumban tárlatvezetésen is megismerkednek az ókeresztény emlékekkel. Ezt követően innen 17.30-kor indul a nyilvános, rendkívül látványosnak ígérkező felvonulás – a pécsiek az eseménybe bekapcsolódó fotósok segítségével közös fényképeket is készíthetnek a vendégekkel. Végighaladnak a Király utcán is, majd az Azzura olasz étteremben találkoznak és koccintanak a helyi olasz közösség tagjaival.

Forrás: Romanitas.it

A felvonulásra szeretettel várnak minden pécsi és környékbeli érdeklődőt. Már csak azért is érdemes ellátogatni, mert a csütörtöki program a tervek szerint csak az egyesület bemutatkozása, megismerkedése Pécs városával. Ezt követően jövőre szeretnének egy nagy, római hagyományőrző fesztivált szervezni a baranyai megyeszékhelyen.

– Szeretnénk emlékezni az ókori Róma hőstetteire az egykori birodalom tartományaiban is, így Pannóniában is – mondta Roberto Santigli, a római egyesület elnöke, aki a felvonuláson Traianus császárt jeleníti majd meg.

Forrás: Romanitas.it

– Ha minden úgy megy, ahogy reméljük, jövőre nagyszabású fesztivált tervezünk Pécsre, tíz római légió bemutatásával, olyan látványos hagyományőrző elemekkel, mint a római konyha, aranyérmék, korabeli ruházat, kozmetikumok. Ezáltal is szeretnénk interaktív módon feleleveníteni a térség római kori történelmét – tette hozzá a hagyományörző.

– Reményeink szerint Pécs városa örömmel fogadja a kezdeményezést és jövőre olyan nemzetközi, római kort idéző fesztivált sikerül tartani az egykori Sopianae vidékén, amelyre a világ minden pontjáról érkeznek majd hagyományőrző csoportok – beszélt a célkitűzésekről a pécsi ötletgazda, Alessandro Regonaschi, aki évtizedek óta a városban él, s olaszországi kapcsolatai révén került ismerte meg az egyesületet, akik átutazóban már többször jártak Pécsen.

Forrás: PaoloDiGiulio / Romanitas.it

A Romanitas Egyesület Alessandro és szervezőtársa, a szintén évek óta Pécsen élő Paolo Convento közreműködésével, valamint több baranyai olasz vállalkozás támogatásával tartja a városban első, bemutatkozó felvonulását csütörtök délután.

Megelevenedik a történelem a hagyományőrzők nyomán

A Romanitas Egyesület 2010-ben született hagyományőrző csoport, akik az ókori Róma történelmének újrajátszásával, felvonulásokkal, interaktív bemutatók szervezésével foglalkoznak – így téve elevenné az antik város mindennapjait a jelenben élők számára. Hitelesen elevenítik fel a korabeli fegyvereket és viseleteket, olyan jelmezekben, melyeket történelmi filmek forgatásához is használnak Olaszországban. Ételkóstolókat, lakomákat is tartanak, valamint megidézik a római kori kirakodóvásárok világát is. A tervek és a remények szerint a jövőre tartandó pécsi fesztiválon mindebbe betekintést nyerhet a város lakossága is.