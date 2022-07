2020-ban és tavaly azonban a járvány keresztülhúzta a szervezők számításai, s kénytelenek voltak lemondani az eseményt. Idén viszont nincs akadálya a fesztivál megtartásának, amire most szombaton kerül sor. A programok már délben elkezdődnek, a bográcsok alatt délután öt órakor szítják fel a tüzet. A szervezők hangsúlyozzák, aki nem szeretne halat főzni, hanem csak egy jó halételt enne, az sem marad hoppon, rájuk is gondolván a rendezvényükön lehetőség lesz különféle halételek megvásárlására is.

A Jókai utcai sarkán található Halponton mohácsi halászlé, kopácsi csiptetős ponty, harcsapörkölt, sült hal és más halas finomságok is kaphatók lesznek. (Azt mi tesszük hozzá, hogy az eddigi tapasztalatok alapján várhatóan egyáltalán nem csillagászati áron.)

A helyszín nem változik, a Szent János-, a Szentháromság-, a Jókai- és a Szabadság utca egy részét, továbbá a Millenniumi Emlékmű környékét foglalja el a fesztivál, melynek központi helyszínei a Sváb utca, a Haludvar, a kis- és a nagyszínpad, továbbá a Halpont lesznek.

A rendezvény részletes programja is elkészült, a legutóbb is óriási sikert aratott, a tiroli Ziller völgyéből érkező, autentikus Die Mayrhofner zenekar is fellép, s természetesen lesz utcabál is, a mulatságon az UNTERROCK zenekar muzsikál majd. Rajtuk kívül a nap során számos helyi, környékbeli és külföldi együttes, énekes és tánccsoport ad ízelítőt a sváb kultúra sokszínűségéből.

A fesztiválra még lehet asztalt, főzőhelyet foglalni a (06) 20-320-11-01-es telefonszámon.