A késő esti órákban sok fiatal is összegyűlt, péntek éjjel az egész város egy nagy bulihelyszínné változott. Szerencsére a helyzetre gyorsan reagálva sok vendéglátó és kereskedő is éjszakába nyúló nyitvatartással várta a megéhezőket, a belvárosi gíroszosok és pizzázók előtt hosszú sorok kanyarogtak, de az éttermek, kávézók teraszai is megteltek, éjjelente még az Árkádban is rengeteg fiatal volt kíváncsi az ott bemutatott fényalkotásra.

A Fényfesztivál egyik legnagyobb tanulsága idén abban ragadható meg, hogy Pécs még több nagyszabású programot elbírna: van igény a kései nyitvatartásra, a nyári éjszakákon a legtöbb korosztály szívesen ül be egy-egy belvárosi étterembe is, ha nyílik erre lehetőség.

Minden eddiginél több látogató, spanyol első hely a hétvégén

Hatodik alkalommal megrendezett, több száz programot magába foglaló négynapos eseményen több ezer négyzetméternyi vetített épülethomlokzat ejtette ámulatba a látogatókat.

A fesztivál egyik szenzációja a Fény Útja elnevezésű rendezvény 20 állomása volt, ahol szemkápráztató fényfestések, fényinstallációk várták a vendégeket.