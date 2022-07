A Csorba Győző Könyvtár minden hónapban kvízjátékra hívja az olvasókat, mellyel nemcsak a tudásukat tehetik próbára, de fantasztikus könyveket is nyerhetnek. A 13+1 kérdéses irodalmi kvíz minden hónapban egy-egy magyar szerző életművét mutatja be. Nyomtatott formában a Tudásközpont 1. emeletén kell keresni a kérdőívet, de online is ki lehet tölteni. A kvíz beküldési határideje július 31.