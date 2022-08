– Hogy értékeli ezt a sikert és indul más versenyeken is?

– Most nem indulok. Ez is egy nemzetközi fesztivál volt, amit kiskorom óta nyomon követek, mert híres előadók szerepelnek rajta különböző kamaraformációkban. És figyeltem az Akadémia részét is, amire nagyon nehéz bekerülni.

– Miként lehet ide eljutni?

– Felvételeket kell beküldeni, és óriási örömömre több száz jelentkező közül beválasztottak a meghívott kilenc zongorista közé. Ez önmagában fantasztikus, a svájci helyszínen pedig kurzusokon vettem részt, kamarazenéléseken szerepeltem, koncertekre jártam, szóval több változatban nagyon élveztem a komolyzenét. Aztán egy templomi zárókoncerten bejelentették, hogy kiket díjaznak hegedű, cselló és zongora kategóriában. Egyáltalán nem számítottam elismerésre, álom volt már az is, hogy ide eljutottam.

Fotó: Boros János

– Mennyit ér egy ilyen díj?

– A nemzetközi karrier szempontjából nagyon fontos, másrészt így jövőre is meghívást kaptam a Verbier Fesztivál Akadémiára. Másrészt rengeteget tanultam a három hét során, világhírű szakemberek foglalkoztak velem.

– Misi még vagy már Mihály? Kinőtte a csodagyerek titulust?

– Egyáltalán nem. Nagyon jól esett, hogy Svájcban is gyorsan megszerettek az emberek, elfogadták, hogy kizárólag a zenében élek. Megállítottak az utcán, megszólítottak koncertek után, s jól esett, ha jelezték, hogy én vagyok a kedvencük. Én úgy látom, hogy a klasszikus zene az öröm, s belőlem ezért sugárzik a zene szeretete. Ez spontán, nem tehetek róla és nem is tudnám eljátszani. Az embereknek viszont tetszik, ahogy átjár a zene öröme. Amúgy meg úgy fogalmaznék, hogy fiatal felnőtt vagyok.

– Mi a helyzet az iskolával?

– Most kezdem a harmadik évet a Müncheni Zeneakadémián. Szeretem ezt a közeget, az itt található rengeteg kortárs képzőművészeti gyűjteményt. Feltöltenek a képkompozíciók.

– Bogányi Gergely zongoraművész továbbra is a mentora?

– Igen, éppen most volt közös koncertünk. A Fertőrákosi Barlangszínházban Bartók Béla Csodálatos mandarinját és Ravel Boleróját adtuk elő két zongorával, a Bécsi Staatsoper balett-táncosaival közösen. Ez a program nyitja majd meg jövőre Budapesten a X. Színházi Olimpiát, aztán húszelőadásos turnéra indulunk vele hazai és nemzetközi állomásokkal.