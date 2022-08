Nyugi, most sem adta: A gyilkos járat egy kifejezetten biztató film, sok fordulattal, sok nevetéssel. A történet szerint egy szupergyors vonaton kell egy feladatot teljesíteni a bérgyilkosnak, azaz Brad Pittnek. Akit a filmben Katicának hívnak – és ebből az egyetlen dologból már elég pontosan megérezhetjük, hogy amit látni fogunk, az nem egy kivégzős akcióorgia lesz, sokkal inkább egy abszurd poénokkal operáló vígjáték. Vagy a kettő közötti valami: sok nevetés, de sok olyan pillanat is, amely nem ejt foglyokat. És ennél jobbat most nem is nagyon szeretnénk megnézni: nem világmegváltó film A gyilkos járat, de ugyanakkor az biztos, hogy jó lesz ezzel lassan ráfordulni az őszre.

A gyilkos járat

Amerikai vígjáték, 127 perc, 2022

