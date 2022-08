Szentgyörgyváry Péter várkapitány elmondta, a várfesztivál megrendezése az elmúlt időkig a Várszínház Nonprofit Kft. feladata volt, ettől az évtől viszont ez megváltozik: a nappali hagyományőrző programokat továbbra is a vár szervezi, míg a könnyűzenei koncertekért az Acona Rendezvényszervező lesz a felelős.

Már pénteken lesznek vásári komédiák, díszlövések, tárlatvezetések, szombaton 10 órakor kezdődik a most már hagyományos felvonulás a Posta parktól a várig. – Számítunk a helyi gyerekekre is, akiknek korabeli öltözéket, és eszközöket is tudunk biztosítani. A résztvevő gyerekek a várba érkezve frissítőt kapnak, a Játékország feliratú poharat pedig ajándékba kapják – mondta a várkapitány. A gyerekeknek ekkor a rendőrség kutyás bemutatót tart.

A várudvarban óriásbábok, solymászok, zászlóforgatók mutatják be műsorukat, és körülbelül kétszáz hagyományőrző is ellepi a várat napközben. A várfesztivál nem múlik el csata nélkül idén sem, a hagyományőrző keresztény seregek két alkalommal csapnak össze a törökökkel. Szombaton 16 órakor, és vasárnap 15 órakor.