Azt a hangulatot vártam, amit az elgondolkodtató szövegű rock hazai megjelenése hozott, melynek ott voltam a kezdetén 1986-ban a Mecsek-oldal Panoráma borozójának pincéjében, ahol elsöprő erővel dübörgött a Húsvágó, Hídverő. De csalatkoztam, igaz, kifejezetten jó értelemben, mind a közönségben, mind Kispiékben.

Amúgy igen jól indult az akusztikusra hangolt első nap, bár az egykor ugyancsak kispálos Lecsóról és Müller Péter Sziámiról is lecsúsztam, de az Aranyakkord nagyszínpadi fellépésén örömmel láttam, hogy Kis Tibi visszatért önkéntes száműzetéséből – igaz, ezt már a Fishingen is megtette. A Csaknekedkislány döcögősen induló duóján pedig helyretették a korosztályomat is. Mert a tömeg közepén egyszer csak egy húsz körüli csaj ugrott a nyakamba, kikacsintva a barátjára, hogy: papa, te is itt vagy! Megtépázott hiúságomat csak így tudtam némiképp kompenzálni válaszomban: csak neked kislány!