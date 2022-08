Nem zárul a szezon a nyár végén Siklóson, szeptemberben minden hétvégére jut program. Egy hét múlva, 3-án rendezik meg a tavaly nagy sikerrel debütált Buga Jakab kerékpártúrát a Balatonkör Egyesület szervezésében, majd az azt követő hétvégén a motorosok foglalják el a várkertet. Szeptember 9-10-én az Aces High siklósi Motoros Egyesület és a vár közös szervezésében a II. Tenkes Portya Motoros Találkozó és Rockfesztiválra várják a motorok és a rockzene kedvelőit.

Pénteken 18.30-kor a Fools Follow Rules (Rage Against The Machine tribute zenekar), 20 órakor a Don Gatto, 22 órakor a Velorex GTI, 24 órakor pedig a The Garden zenekar szórakoztat majd. Szombaton 13 órakor Motor szépségversenyt rendeznek, 14 órakor motoros felvonulásra indulnak a résztvevők, 15.30-kor pedig Motor hangerő verseny kezdődik. Az esti koncertek sorát 18.30-kor a CS.Í.T. zenekar kezdi, majd 21 órakor a LORD, 23 órakor pedig a Nihil Chips zenekar ad koncertet.