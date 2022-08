Mint megtudtuk, a fiatalokból álló csoport saját költségén járja az országot, és különböző helyszíneken ad koncertet, Pécs után többek között Miskolcra, Szegedre és Szekszárdra is ellátogatnak. A pécsi előadáson bemutatkozik Braun Áron is, aki a legutóbbi Virtuózok zenei vetélkedőt megnyerte. Braun Áronról megtudtuk, hogy pécsi kötődésű, nagyapja itt él Pécsen, és édesapja is itt született, majd el öltözött Gödöllőre.

Magyarországon a Continental csoport 1985 óta létezik, ezen 37 év alatt számos turnét szerveztek, közel kétezer koncertet adtak, amelyeket 300 ezer ember látott. A csoport minden korosztályhoz szól, a fiatalokhoz és az idősebbekhez egyaránt, teszi mindezt a modern zene, színpadi tánc, prózák, és jelenet keretében.