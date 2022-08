Kollarics Attila a Pécsi Gyermekklinikán dolgozik, saját vállalkozás keretén belül is praktizál gyógytornászként. Zenei téren először az évekig működő Pí Therapy zenekarával ért el sikereket, a PEAC-PÉCS női kosárlabdaklub és az Egészségtudományi Kar dalát is ők szerezték. Húgával, Annával jelenleg is játszik a Totoro formációban, idén jelent meg első albumuk Akvárium címmel, nemrég a Veszprémi Utcazene Fesztiválon is felléptek.