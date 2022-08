Az empátia, a beleérző megértés is lényeges, továbbá az őszinteség és önazonosság is fontos eleme minden kapcsolatnak, személyközi folyamatnak.

– A gyermeki őszinteséget hamar levetkőzi az ember, a csoportokban ezt is gyakoroljuk – mondta Klein Sándor.

„Bízz a folyamatban” – ez is Rogers alapvető gondolata, ennek mentén a csoportos beszélgetéseknek sincs előre meghatározott témája, szabályzata, csupán úgynevezett „facilitátorok” segítik a csoport dinamikáját, tesznek javaslatokat a folytatásra. A szervező csapat harmadik tagja, Klein Balázs pszichológus facilitátori szerepet is betöltött a programon.

– A program önismereti élményt is jelent. Emellett a társadalmi feszültségek forrására, a segítő foglalkozásúak munkájához kapcsolódó kérdésekre, az egyén útkeresésére vonatkozó témákat dolgozunk fel – számolt be Klein Dávid.

Sokrétű tapasztalatokat szerezhetnek a résztvevők

Klein Sándor jóvoltából Carl Rogers és munkatársai közreműködésével már 1984-ben és ‘86-ban átütő erejű személyközpontú találkozó zajlott le Szegeden. 2009-ben, az első találkozó 25. évfordulójának alkalmából, immár Klein Dávid vezetésével rendezett újabb találkozó hagyományteremtőnek bizonyult.