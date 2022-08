A nyári vakációból kezd ébredezni a Zsolnay Negyed, a héten két színvonalas előadással várnak kicsiket és nagyokat. Elsőként csütörtökön, augusztus 11-én 21 órakor a Pirogránit Esték keretében Ed Philips & The Memphis Patrol lép fel a Pirogránit udvarban. A Pécsett már többször látható, hallható budapesti együttes egyedülálló látványvilággal korhű hangszereken eleveníti fel Elvis Presley ismert slágereit, olyan legendás dalokat, mint a Jailhouse Rock, Ready Teddy, Let yourself go, A Little Less Conversation, Hurt, Frankfort Special vagy a Viva Las Vegas. A banda a koncerteken amerikai katonai egyenruhában lép fel, de a színpadkép is utal Elvis Európában töltött katonaéveire. A dalokat új hangszerelésben adják elő, nyomon követve az ötvenes évek rockabilly hangzását.

A csapat a 2011-es megalakulása óta két lemezt adott ki, illetve együtt dolgozott Ferenczi György szájharmonika-művész énekessel, a többszörös nemzetközi díjnyertes Fool Moon énekegyüttessel, Danics Dóra énekesnővel (Cimbaliband) és Elvis Presley eredeti zenekarának a TCB Band-nek jelenlegi énekesével Dennis Jale-el. Dalaik szerepelnek több Európában és egy Japánban kiadott világválogatás lemezen is. Fennállásuk óta több mint tíz országban adtak koncertet és állandó vendégek a stílust képviselő hazai és nemzetközi klubokban, fesztiválokon. A zenekar tagjai: Ed Philips – ének, Sonny – gitár, Singer – nagybőgő, Little Tommy – dobok. Eső esetén a koncert az E78-ban lesz.

A másik program augusztus 13-án a gyereknek szól a Síppal – Dobbal – Bábbal sorozatban. A bűbájos lakat előadása a Bóbita Bábszínház szabadtéri színpadán látható szombat délután 17 órakor – esőhelyszín a Kós Lajos terem. S hogy miről szól ez a mesés előadás? Hát élt egyszer egy szegény asszony, akinek a fia olyan okos volt, hogy túljárt még az ördögök eszén is: elcsente legféltettebb kincsüket, a bűbájos lakatot. Jól is ment ezután a sora a legénynek, de az ördög sohasem alszik! Berze Nagy János gyűjtése alapján a mesét bábszínpadra írta: Nagy Viktória Éva és Schneider Jankó.