Mozi

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): DC Szuperállatok ligája (14.00), Fenevad (16.00, 20.30), A gyilkos járat (18.00).

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22: Nyári szünet. Őszi évad: szeptember 5-től.

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A gyilkos járat (12.10, 14.45, 16.10, 17.20, 18.50, 20.00), A hónap dolgozója (14.20), Az Arthur-átok (18.00), Az elveszett város (20.30), Családból is megárt a sok 2.: Irány Portugália! (12.30, 17.45, 20.00), DC Szuperállatok ligája (10.00, 11.50, 14.00, 16.10, 18.20), Együtt kezdtük (11.30, 13.40, 15.50, 18.00, 20.15), Elvis (14.30, 19.40), Encanto ( 12.00), Fekete telefon (19.45), Fenevad (14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Jurassic World: Világuralom (14.00), Legeslegjobb szülinap (10.15), Lightyear (11.30), Mia és Én: Szintópia hőse ( 10.00, 12.00, 14.00, 16.00), Minyonok: Gru színre lép (10.45, 13.15, 15.30, 17.30), Pipiána Hoppsz és a sötétség hörcsöge (10.00), Sonic, a sündisznó 2. ( 10.00, 12.00), Thor: Sturmix zerelem és mennydörgés (10.15, 15.15, 20.15, 3D: 12.45, 17.45), Top Gun Maverick (17.00, 19.30).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub: Váczi Anna fényképész „Fények és vonalak” című kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2022. augusztus 26-ig, nyitvatartási időben (9.00).

Mecsextrém Park (Pécs-Árpádtető): A Mecsextrém Park a nyári szünet ideje alatt minden nap nyitva tart 10.00–19.00 óra között. A kalandparkban erdei bob. alpesi akadálypályák, tiroli csúszók, rodeó bika, x jump gumiköteles ugráló, 3D karika, lőszimulátór, hófánk csúszdák, kicsiknek emeletes beltéri játszóház és játszótéri elemek várják a látogatókat.

Orfű: Malom Múzeum. A malom maga volt a csoda a régmúlt évszázadok embere számára, ahogy az ördöngös szerkezetekkel a gabonaszemekből elővarázsolta az életet jelentő lisztet. Ezt élheti át Ön is Orfűn, a Malom Múzeumban, amely az őrlés történetét mutatja be a már őskorban is használt dörzsölőkövektől kezdve napjaink őrlési technológiájáig (9.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (m21 Galéria): Az űr – Alternatív kozmoszok. A Földről látható, fénylő égitestek az emberiség legkorábbi korszakaitól vonzották a tekintetet. A kiállítás megtekinthető 2022. augusztus 28-ig (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Planetárium): Kalandozás a csillagos égbolton (15.00).