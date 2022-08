Délután lesznek kézműves bemutatók, foglalkozások a Pest-Budai Népművészeti Egyesület kézműveseinek a részvételével.

A nap folyamán hajdúnánási, tápai portékákat és helyi termékeket is megkóstolhatunk. Konferenciát is tartanak hagyományokról, a szalmafonásról, valamint a szalmából készült használati tárgyakról. Később közösen is kipróbálhatjuk a szalmafonást és népi énekeket tanulhatunk.