A Gül Babát is megidézi a Püspöki Palota kertje, ahová most a Püspökvári Zenés Esték keretében juthatunk be.

Augusztus 25-én csütörtökön 19 órakor lép fel a Budapest Jazz Orchestra Combo, olyan ismert jazzmuzsikusokkal a frontvonalban, mint Kollmann Gábor szaxofonos, Hárs Viktor bőgős vagy Gájer Bálint énekes. A műfaj bennfenteseinek azonban a többi szereplő is minőségi zenét ígér: Koós-Hutás Áron trombitás, Juhász Attila zongorista, Serei Dániel dobos és nem utolsósorban Urbán Orsolya énekesnő.