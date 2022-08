A mindössze hat­éves múltú Lánycsóki Színházat egy fiatal testvérpár, Szeifert Erik és öccse, Szeifert Máté alapította. Mindketten Mohácson születtek, Lánycsókra jártak iskolába. Mint elmondták, már gyerekkorukban kezdték a színészetet, sokféle darabot előadtak, aztán később mások is csatlakoztak a hozzájuk, így megalapították a társulatot. Az előadásaik sok örömet okoznak a közönségnek, és persze nekik is, hiszen mint mesélték, a nézők minden alkalommal állva tapsolnak a produkciók végén, ami nagyon jóleső érzéssel tölti el őket.



Erik idén szerzett színház és filmszínész végzettséget a Budapesti Bánfalvy Ágnes Színészképzőben. Máté rendező, koreográfus, színész és táncos, és jelenleg az Átrium Filmszínház produkciójában, az Őrült Nők ketrecében, valamint a Győri Nemzeti Színház Puskás című darabjában szerepel.

A legnagyobb sikert 2020-ban aratták a Lánycsóki Ifjúsági Ház szabadtéri színpadán bemutatott István, a király című rockoperával: a tűzijátékkal, tűzzsonglőrökkel, mazsorettesekkel, és több mint 20 szereplővel előadott darabot közel 700 fős nézőközönség előtt játszották.



Ezután több helyre is hívták őket, falunapokra, fesztiválokra, művelődési házakba. Jártak már vendégelőadásokkal a Bólyi Erzsébet Vigadóban, a nagybudméri kultúrházban, Töttösön, illetve Szajkon és Kisnyárádon, ahol operettgálával kápráztatták el a közönséget.



– Hobbiszínház vagyunk, tehát állami támogatásban nem részesülünk, a díszletet, a jelmezeket, és minden mást is mi finanszírozunk. A társulatban egyébként már több képzett színész is megfordult, jelenleg inkább az olyan kamaszkorú fiatalokból van több, akik próbálkoznak a színészettel, de élvezettel csinálják, és a játékukról nem mondaná meg az ember, hogy nem tapasztalt előadók – mondta Erik. Két lánycsóki (anya és lánya), emellett mohácsi, bólyi és kozármislenyi tagjai is vannak a társulatnak.



A Rómeó és Júliát korábban egy kisebb téren már előadták, de most a szabadtéri színpadon, tágasabb téren mutathatják be a musicalt, Szeifert Máté rendezésében és koreografálásával.



Az előadásban tizenketten játszanak: Csöndör Olivér (Kozármisleny) Rómeót, Simon Eszter (Bóly) Júliát, Szabó Krisztina (Mohács) Montague-nét, Fazekas Zsanett (Lánycsók) Veronát, Magyar Ramóna (Lánycsók) Júlia dajkáját, Szeifert Erik Benvoliot, Szeifert Máté pedig Mercutiot alakítja.