– Mi változott az életében nyugdíjasként?

– Az égvilágon semmi. Legfeljebb, hogy tovább kúsznak fölfelé a számok. A Bartók Béla férfikart már 42 éve vezetem, a Szélkiáltóval 48 éve járjuk az országot és 44 éve tanítok. A dékáni munka átadásával viszont sokkal több időm jut szakmai dolgokra. Meg is talált egy hatalmas munka, az új Nemzeti Alaptanterv ének-zene tankönyvét írom ötödiktől tizenkettedik osztályig, évente két tankönyvet.

– Négy évtizede karnagy. Meddig lehet ezt csinálni?

– Tillai Aurél már 92 esztendős és a Pécsi Kamrakórus most is topon van. Amíg nemzetközi szinten tudom tartani az együtteseimet, addig folytatom. Márpedig a Bartók Béla Férfikarral éppen a napokban nyertünk Szicíliában nemzetközi Aranydiplomát.

– A Szélkiáltóval mi a helyzet?

– Megyünk, amíg hívnak bennünket, amíg sikerünk van. Most nem tervezünk új lemezt, de így is van miből válogatni, mert megjelent már 18 albumunk. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége szervezésében pedig járjuk az országot az „Énekel az iskola” műsorral. A Miskolctól Sopronig eljutó programban olykor 800 gyerekeket is megénekeltetünk és még visszavan a tízből két állomás.

– Sikeresen megjárták Szicíliát, holott önmagában nem könnyű manapság egy kórus külföldi útjait fedezni, hiszen mintegy félszáz ember utazásáról van szó.

– A Covid két évig bezárta a kapukat. Másrészt pályázatok, szponzori segítség, és a kórustagok hozzájárulásával zajlik az út, valamint sokat jelentenek az európai bordalfesztiválok során szerzett bevételek és a kapcsolatok a külföldi kórusokkal.