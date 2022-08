Kádár Tamás a fesztivál keddi sajtóbejárásán beszámolt arról, hogy a 2019 után újra megvalósuló, immár 28. Sziget szerdai, pénteki és szombati napja máris csaknem teltházas, így mindenkit arra kérnek, időben érkezzen a rendezvényre.

"Idén nincs mínusz egyedik és nulladik nap, viszont augusztus 10-től 15-ig hat teljes értékű programnappal, Európában egyedülálló összművészeti kínálattal várjuk a látogatókat" - jelentette ki a főszervező. A Szigetre már kedden több ezren kiköltöztek, 103 országból érkeznek vendégek, és 54 ország művészei készülnek produkcióval.

Az MTI érdeklődésére Kádár Tamás arról számolt be, hogy a nagyszínpados sztárelőadókra fordított Sziget-költségvetés nagyjából megegyezik a legutóbbi, 2019-es Sziget vonatkozó büdzséjével.

Idén eggyel kevesebb fesztiválnapunk lesz, és úgy tűnik, a sztárgázsikban 2019-ig tapasztalt hihetetlen mértékű és folyamatos növekedés megállni látszik. Ugyanakkor ezeket euróban és dollárban fizetjük ki, ehhez képest a forint nagyon sokat gyengült az elmúlt két és fél évben, vagyis forintban számolva sokkal többet kell idén fizetnünk.

A főszervező azt mondta, Justin Bieber (pénteken lép fel) és Dua Lipa (szerdán) mellett a többi nagyszínpados headliner, azaz fő fellépő is csupa világsztárból áll, és hasonló árkategóriába tartozik. A fellépők között lesz az Arctic Monkeys, a Tame Impala, Calvin Harris, a Kings of Leon, a friss Grammy-díjas ausztrál Rüfüs du Sol és Stromae is. A nagyszínpad előtti teljes küzdőtér területe csaknem 4000 négyzetméter.