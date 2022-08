Mozi

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): DC Szuperállatok ligája (14.00), Fenevad (16.00), Nem (18.00), Miután boldogok leszünk (20.15).

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22: Nyári szünet. Őszi évad: szeptember 5-től.

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A gyilkos járat (15.00, 17.30, 20.00), Ahol a folyami rákok énekelnek (12.00, 14.30, 17.00, 20.00), Családból is megárt a sok 2.: Irány Portugália! (18.00), DC Szuperállatok ligája (12.45), Együtt kezdtük (11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 19.50), Encanto ( 12.45), Fenevad (18.00, 20.15), Jurassic World: Világuralom (15.00), Legeslegjobb szülinap (10.00), Lightyear (10.00), Mia és Én: Szintópia hőse ( 10.10, 14.10), Minyonok: Gru színre lép (10.15, 12.15, 14.15, 16.15), Miután boldogok leszünk (10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 20.30), Nem (10.00, 12.00, 14.40, 17.15, 19.50), Nevem Zlatan (10.40, 13.50, 16.00, 18.10, 20.15), Pipiána Hoppsz és a sötétség hörcsöge (10.15), Sonic, a sündisznó 2. ( 11.20), Született hazudozó (12.10, 16.00, 18.15, 20.30), Thor: Szerelem és mennydörgés (14.45, 19.45, 3D: 12.15), Top Gun Maverick (17.10).

Turmix

Mecsextrém Park (Pécs-Árpádtető): A Mecsextrém Park a nyári szünet ideje alatt minden nap nyitva tart 10.00–19.00 óra között. A kalandparkban erdei bob. alpesi akadálypályák, tiroli csúszók, rodeó bika, x jump gumiköteles ugráló, 3D karika, lőszimulátór, hófánk csúszdák, kicsiknek emeletes beltéri játszóház és játszótéri elemek várják a látogatókat.

Orfű: Malom Múzeum. A malom maga volt a csoda a régmúlt évszázadok embere számára, ahogy az ördöngös szerkezetekkel a gabonaszemekből elővarázsolta az életet jelentő lisztet. Ezt élheti át Ön is Orfűn, a Malom Múzeumban, amely az őrlés történetét mutatja be a már őskorban is használt dörzsölőkövektől kezdve napjaink őrlési technológiájáig (9.00).

Pécs (Ferencesek u. 22.): Tipegő Zenebölcsi. Totyogóknak és kiscsoportos ovisoknak zenés, ritmikai játékok, mozgásos feladatok, mondókák, egyszerű dalok a mindennapokhoz (9.30).

Vasváry-ház (Király u. 19.): Parajmos - Roma holokauszt állíndó kiállítás. Képzőművészeti alkotásokkal, filmrészletekkel (és más interaktív eszközökkel ) állít méltó emléket a tragikus események áldozatainak (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed Látogatóközpont: VR Univerzum. A Zsolnay Negyed legújabb programja különleges, izgalmas virtuális világba csábít. A VR-játékokat és élményeket 8 éves kortól ajánljuk. Nyitvatartás: szerda-vasárnap 10-18 óráig.