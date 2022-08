Pláne nem könnyű ebben a brutális nyári időszakban, amikor minden lelassul, a túlélésre játszik, és amikor mi is sokszor csak azért ülünk le a vászon elé, mert ott legalább kellemes a hűvös. Úgyhogy ezzel a megbocsátó hozzáállással vállaljuk be a Fenevad című filmet – mert akkor nem fogunk csalódni egyáltalán. A történet valójában egymondatos, egy apa a két lányával visszatér Dél-Afrikába, ahol az egyik kirándulásuk a vadrezervátumba nem éppen a terv szerint alakul, mivel egy megvadult oroszlán úgy dönt, minden felgyülemlett feszültségét rajtuk vezeti le. Ami miatt mégis jobb ez a film, mint azok, amiket valamelyik hátsó tévécsatornán szombat délután, az ebéd utáni szundikálás közben fél szemmel nézünk, az a rendező személye: az izlandi Baltasar Kormákur ugyanis nagyon tudja, hova kell letenni a kamerát, és azt is, miként kell karfaszorító izgalmat előidézni. Egyestés mozi a Fenevad – de az az este annak a hétnek sanszosan az egyik legjobbja lesz.

Fenevad

Amerikai thriller, 93 perc, 2022.

(Pécs, Uránia, Cinema City)