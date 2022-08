Közel negyven alkotást csodálhatunk meg a szigetvári Sóház Galériában, melyek a Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület múlt heti nemzetközi nyári művésztelepén készültek. Hazai alkotók mellett Hollandiából és Angliából is érkezett a táborba egy-egy művész.

Az augusztus 11-én megnyílt kiállításon változatos technikákkal készült műveket láthatunk, a rendkívül sokszínű munkák közt a kisebb grafikákkal, egészen nagy méretű festményekkel is találkozhatunk. A tábor résztvevői többek között akril- és olajfestékkel dolgoztak, valamint sokoszorosító grafikai eljárásokkal hoztak létre rézkarcokat, illetve 3D-nyomtatóval is alkottak – ez utóbbival a szigetvári várfal bástyájáról is készült kicsinyített reprodukció.

– Több alkotásban is visszaköszönnek a történelmi környezet által ihletett motívumok és témák – mondta Halmos Klára, a művésztelep vezetője.

– A történelmi környezet hangulata minden évben megihleti a résztvevőket, ez idén sem volt másként – tette hozzá a szervező.

Forrás: Salamon Ferenc

A legújabb alkotásokból összeállt kiállítás szeptember 16-ig látogatható hétfőtől péntekig kilenc és délután kettő óra között, valamint a Zrínyi Napokon, szeptember 10 és 11-én délelőtt tíz órától este nyolc óráig.

Idén a vár külső falán is visszaköszönnek a történelmi ihletettségű alkotások, ugyanis a 2016-os „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” emlékév alkalmából a Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület művészei által készített zászlóterveket is újranyomtatták, s kitűzték a várfalra, ezek szintén láthatóak lesznek a Zrínyi Napok során is.

Forrás: Salamon Ferenc

Zajlanak az események

Július végén számos látogatót vonzott a szigetvári várba a Szigeti Győzedelem programsorozat is, ahol arra emlékeztek, amikor 1556-ban Horváth Stancsics Márk várkapitány maroknyi csapatával 52 napig tartotta fel a budai pasa, Hadim Ali seregét, ezzel megakadályozva a Dél-Dunántúl török kézre kerülését. Többek között magyar és török tábori életképek, harci jelenetek, korhű zene várta a látogatókat. Nagy sikert aratott a hagyományőrzők spontán, zenekari kísérettel zajló hadgyakorlata.