– Mi motiválja még?

– Talán túlzásnak tűnhet, amit mondok, hogy az irodalom szeretete a zsigereimben van, és mindig újabb és újabb tervek járnak a fejemben. Most is kéziratokat olvasok, két regény és egy kisprózai kötet szöveggondozását végzem, és közben új könyvön dolgozom, egy önéletrajzi ihletésű visszaemlékezésen: a pécsi bányászat és a saját bányászdinasztiánk történetének fontos pillanatait mutatjuk be a testvéremmel és az unokatestvéremmel együtt, önálló kötetekben. Ugyanakkor azon is dolgozom, hogy a több mint három évtizede folyamatosan működő Pro Pannonia Kiadói Alapítvány folyamatosan működjön továbbra is, és az év végével új kuratórium vegye át az alapítvány irányítását. Erről a tárgyalások kedvező kilátásokkal már javában folynak. Így a jövőben remélhetőleg több időm jut majd a saját terveimen dolgozni.

– Melyik a kedvence a könyvei közül?

– Mindegyik az enyém. Nagyon szeretem a Lovász Pál és a Rajnai László monográfiámat, a helytörténeti munkáim közül pedig kifejezetten nagy sikert arattak a Millenniumi Pécs és a Pécsi Panteon című, a polgári világba kalauzoló munkáim. És természetesen a legutolsó mindig nagyon fontos, szívmelengető, ahogy érkeznek rá az ország minden részéből az észrevételek, a kritikák.

– Kilép néha az irodalom világából?

– A feleségemmel nagy kultúrafogyasztók vagyunk, koncertekre, színházba járunk, továbbá kilométereket sétálunk a Mecseken. Mert ez már kevésbé nevezhető túrázásnak, inkább csak hosszú sétáknak az erdőben.

Tanárként lett kiadóvezető

Szirtes Gábor 1946-ban született Szent István-aknán. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, Szegeden a József Attila Tudományegyetemen magyar–orosz szakon, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen politológiából diplomázott. Tanított a pécsi Dolgozók Gimnáziumában, a Műszaki és a Tanárképző Főiskolán, a Pécsi Tudományegyetemen, három évtizede a Pro Pannonia Könyvkiadó vezetője. Tíz önálló könyve jelent meg eddig. Felesége, Szemelowski Éva az ANTSZ Sugáregészségügyén szakasszisztensként dolgozott, Bálint fiuk biológus (51), Csongor ügyvéd (46), unokáik: Zsombor 10 és Szilárd 8 évesek.