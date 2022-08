A pincesor vendéglátóhelyei Heisz Károly elnökségével megalakították a Villányi Pincesor Turisztikai Egyesületet, a tagok ötmillió forint összegű önerős beruházással valósították meg a zeneszolgáltatást, októberre pedig összeállítják a jövő évi programtervezetüket: körülbelül tíz hétvégét szeretnének programokkal (pl. gasztronómiai vagy egyéb kulturális, mindenképpen a bor köré fonódó dologgal, este pedig zenével) megtölteni.

– Villány, illetve a villányi borvidék mindig is élen járt abban, hogy valami újat alkosson, és az is jellemző a térségre, hogy bár a borászok, vendéglátók is egymás konkurenciái, egymást ajánlják az ideérkezőknek. Egy közös célért képesek összefogni, együtt dolgozni – mondta az egyesület elnöke, aki szerint ez a mostani zeneszervezés is jó példája volt ennek a szemléletnek.