Ismét vívni tanítják a fiatalokat, Mosolyországban pedig memóriajátékok várnak mindenkit. Ezúttal is gyönyörködhetünk galambokban, patásokban, kutyákban, cicákban, baromfikban a kisállat-simogatóban, és lesz Nevetnikék kottás zenélés, célbadobó, valamint golyólabirintus is. Pazar a kínálat társasjátékokból, LEGO-ból, vonatpályákból, sőt, pedálos kisautót, gokartot mini taxit is lehet vezetni. Segítőkutyák tartanak bemutatót, bábelőadások, gyerekszínházi programok váltják egymást sorozatban. Legalább féltucat bábjáték látható, és nincs pontos határvonal, egyes koncertek átmennek bábozásba, más bábjátékokból pedig koncert lesz a végén.

Emellett az űr ezúttal kiemelt szerepet kap. Jön űrmozi, készíthetünk űrlényeket kollázstechnikával, míg egy másik műhely űrkönyveket gyárt, az Űrbütyi foglalkozáson párhuzamos világok hangtájait szólaltatják meg, az Ann-droid című Pinokkió átiratban pedig egy robotlány emberré válási küzdelmét mutatják be bábjátékban, a legújabb digitális technikával. Eközben a Planetáriumban naponta négyszer utazhatunk a csillagok közé (igaz, ezek a bemutatók fizetősek). És még egy belépős felnőtt program: Tárlatvezetés lesz az m21 Galéria Űr – Alternatív kozmoszok című kiállításán (08.27. 17.00) Kiss László csillagásszal és Százados Lászlóval, a kiállítás kurátorával.



Néhány koncert a kínálatból

08.26. 10.00: Iszkiri Zenekar – interaktív családi koncert

08.26. 11.00. Bíró Eszter: Időradír – családi koncert

08.27. 16.00: Lovászi Edina és zenekara: Családi koncert bábjátékkal

08.27. 16.00: Livizene: Állati nyomok

08.28. 10.00: Ringató - 3 év alattaknak

08.28. 10.00: Rutkai Bori Banda: Zsebtenger

08.28. 16.00: Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar

08.28. 16.00: Livizene: Gyümölcsöskert

08.28. 17.00: Mihályi Réka: Masni lés Pocó – zenés bábos előadás

08.28. 18.00: Bognár Szilvi és zenekara: Titoktok