A pandémia sajnos még a tavalyi évre is rányomta a bélyegét, ennek ellenére a Bóbita Bábszínház minden célkitűzését elérte, némelyik előadást csak elcsúsztatva, de mindegyiket be tudták mutatni. A bábszínház tavaly ünnepelte megalakulásának 60. évfordulóját, az ünnepi előadást, a Háry Jánost, a járvány miatt tavaly novemberről idén májusra tették át, de így is egy méltó születésnapi előadást tartottak a Kodály Központban a Pannon Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Ezt a bábjátékot szeptember 11-én, vasárnap a Zeneszüret Fesztivál keretében fogják először a Bóbita Bábszínház színpadán előadni. Októberben műsoron lesz a tavaly nagy sikerrel bemutatott Torzonborz és a Holdrakéta, az Esti mese című előadást (a premier júniusban volt) pedig az idei évad részeként szeptember 3-án fogják először játszani.

Sramó Gábor örömmel számolt be arról, hogy a tavalyi Kolibri Fesztiválon a Madarak nyelve című előadással elnyerték a Michel Indali-díjat. Szeptember végén a várost képviselve Olomoucben (Olmütz) játszották Az ördögszántotta hegy című előadást, júniusban pedig a Magyarországi Bábszínházak Találkozóján a Madarak nyelve című bábjátékot adták elő. A találkozón Czéh Dániel ezen kívül még két előadásban játszott: A kisgömböc egyszemélyes darabban, és a Sárkányölő Sebestyénben. Játékával a szakma egyöntetű véleménye alapján a Magyar Bábművész Szövetség különdíját nyerte el.

A nyár sem telt eseménytelenül, a Bóbita Bábszínház részt vett a Győrkőc Fesztiválon, emellett öt napközis tábort is tartottak. Ezen kívül a Zsolnay negyed szabadtéri színpadán kéthetente adtak elő, ennek záróeseménye lesz a Szamárfül Fesztivál, amelyen szintén találkozhat a közönség a bábosokkal.

Fotós: Laufer László

Az igazgató beszélt arról is, hogy szeptembertől új kiállítás nyílik a Bóbita Bábmúzeumban, ahol a szegedi Kövér Béla Bábszínház mutatkozik be. Ennek apropója, hogy ők idén ünneplik fennállásuk 75. évfordulóját. A két intézmény között tavaly óta egyre szorosabb az együttműködés, egyrészt annak okán, hogy a Torzonborzokat és a Robin Hood-ot rendező Schneider Jankó a szegedi intézmény művészeti vezetője lett, másrészt egymás fesztiváljaira óriásbábokkal látogatnak el, és az idén azt is tervezik, hogy a Robin Hood-ot a Kövér Béla Bábszínházzal koprodukcióban felújítják.

Az idei évad eseményeiről elhangzott, hogy szeptemberben Belgiumba utazik Illés Zoltán, Arató Máté és Czéh Dániel, ahol részt vesznek az ottani óriásbábos felvonuláson.