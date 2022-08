A népszerű Premier Bérlet mellett idén is lesz Ötórai Bérlet a hétvégi előadásokra. A Szalma Lajos Bérlettel csütörtöki, a Szendrő József Bérlettel szerdai és csütörtöki, a Keddi Bérlettel értelemszerűen keddi előadások látogathatók. A Péter Gizi bérlettel változó napokon délután három órai előadásokat tekinthetnek meg az érdeklődők.

Lehetőség lesz Ahogy Tetszik Bérlet összeállítására is, tetszőlegesen választott négy, hat vagy nyolc előadás megtekintésére.

A 2022/2023-as évadban lehetőség lesz online bérletváltásra is. Ez esetben az érdeklődők e-mailben kapják meg a jegyet pdf formátumban, melyet telefonon bemutatva is elfogadnak, kinyomtatni sem szükséges.

Az évad során a korábbi, népszerű előadások közül több is műsoron marad. Emellett több új bemutató is várható, változatos műfajokban. Készülhetünk a Zorba táncjátékra, a Primadonnák bohózatra, a Chicago musicalre, Molnár Ferenc Üvegcipő című vígjátékára, valamint Rossini Sevillai borbély című operájára. Bemutatják Euripidész Médeia-ját, a Robinson! ifjúsági előadást, illetve az Ö.K.Ö.R. második részét. Genovese Teljesen idegenek című vígjátéka mellett Molière Don Juanjának és Humperdick Jancsi és Juliska című meseoperájának világában is elmerülhetnek a színházrajongók. A Pécsi Horvát Színházban Vári Éva és Uhrik Teodóra szereplésével láthatjuk majd a Királyrák krumplifészekben komédiát, az idén 70 esztendős Stenczer Béla színművész pedig az N. Szabó Sándor teremben A monarchia utolsó hóhéra voltam című monodrámában csillogtatja meg tehetségét.