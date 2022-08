Ezt követi tizenegy órakor a faluház ünnepélyes átadása, melyen Nagy Csaba ország­gyűlési képviselő és a község polgármestere tart beszédet.

Fél egykor hirdetik ki a főzőverseny eredményét, majd az ebéd során el is fogyasztják a finom falatokat. A délutáni programok között kézműveskedhetnek a kisebbek és a nagyobbak is, lesz gyertyaöntés, valamint ékszerkészítés is. Kettőtől a Country táncegyüttes fellépését láthatják a vendégek, majd háromkor A könyvből kélt napocska című zenés mesejátékot hallgathatják Bogárdi Aliz és Tamási Éva előadásában.

Délután négytől Postás Józsi, majd öt órakor Tesók Attila lép fel a település ünnepségén.

Egész nap izgalmas, gyerekcsalogató programokkal várnak mindenkit. Csúszkálhatnak a legkisebbek az óriási hullámcsúszdán, játszhatnak mászófalon, ugrálhatnak trambulinon, kipróbálhatják az arcfestést és kérhetnek csillámtetoválást is. A finom falatok sem maradnak el, minifánk, hó­kristály, csavaros fagyi várja a nassolni vágyókat.