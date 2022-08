Koncert

Abaliget: Nemzetközi Bluegrass és Akusztikus Zenei Fesztivál. Fellépők: Mise a Hungarikum Együttes szolgálatával a katolikus templomban (11.00), Kentucky Harmony (15.00), MR. Smood and the Harp (16.00), Montana Blue (UK) (17.00), Reg-ölők (18.00), The Lowlands Quartet (SK) (18.45), Pannongrass (20.00).

Turmix

Siklós (Vár): Siklósi Várfesztivál 2022. Programokból: Várudvar: Siklósi Vár története (10.00), Vásári Komédia – Huncut boszorkány (10.30), solymász bemutató (11.15), díszlövés (12.00), hagyományőrző csapatok bemutatója (12.15), Haramza testvérek harcászati bemutatója (12.45), Fekete sereg (13.00), Kőhalmi Ferenc – udvari varázsló (13.20), Vásári Komédia – Csalfa Molnárné (14.00), Várkert: csata a várkertben (15.00), utazó vidámpark és vurstli.