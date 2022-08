Délelőtt tíz és négy között sokféle portékával ismerkedhetünk a termelői és kézműves, valamint középkori vásár standjainál. Bemutatkozik egy papírmerítő, kötélverő és rokkás mester is, de még boszorkányjósdára is bukkanhatunk. A gyermekek örömére kisállatsimogató is lesz, s a legkíváncsibb látogatók középkori öltözékbe bújhatnak, amelyekben fényképezkedhetnek is a helyszínen.