– Mit láthatunk a kiállításon?

– Három kiállítótérben tekinthetik meg az érdeklődők a nagy múltú Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. tradicionális és új fejlesztésű munkáit. Az első helyiség a Budavári Palotában felújított Szent István-terem egyedülálló értékeit idézi meg, melynek darabjait a Zsolnay rekonstruálta. A majdnem öt évig tartó munkálatok között újra megelevenedtek a királyportrék, a 4,5 méter magas pirogránit kandalló a Szent István-szoborral, valamint a hazánk szentjeit bemutató festmények is. Úgy véltük, mutassuk meg azokat a folyamatokat, ahogy ez a hatalmas munka megvalósult. A második teremben a manufaktúra tradicionális, már ismert darabjai, valamint a nyilvánosság előtt még be nem mutatott új fejlesztések tekinthetők meg. A vár harmadik termében a Zsolnayval közös együttműködésben az általam készített kollekciót állítjuk ki.



– Miből áll a kollekció?

– Ez egy új lámpakollekció kiegészítőkkel, melyet a magyar hagyományainkra épülő mintavonal követésével készítek. Van olyan lámpatestem, amelynek tartóelemeit 1935-ös kovácsoltvas és régi, 100 éves fából készült szekérgerinc adják. Ezért a kiállítás címe „Történelem a művészetben”.



– Hogyan kezdődött az együttműködés a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel?

– A tulajdonos, Bachar Najari meghívásunkra ellátogatott a Tenkes Csárdába. Az étterem régi vágya teljesült azzal, hogy Zsolnay étkészletből fogyaszthatnak a vendégek. A Tenkes Csárda grafikai munkáinak a kivitelezése a másik szívügyem a kerámiák mellett. Miután a csárdában lévő alkotásaim Bachar Najari megcsodálta, felvetette, hogy indítsunk egy közös kollekciót.



– Honnan ered a szakmai tapasztalata?

– Kalocsán lettem fazekas Kovács László mester keze alatt, onnan hoztam, amit tudok. Minden nap tanulom ennek a lényegét, Vári Jenő építészmérnök volt, aki felügyelte a munkáimat, mert a népművészetben minden motívumnak jelentősége van, és minden minta a néphagyományokon alapul. Ahogy elkezdtem ezeket a motívumokat rajzolni a kerámiákra, többen azt mondták, hogy ez nem fog megmaradni, túlságosan át van törve, túl sérülékeny… Az első égetésekkor viszont minden megmaradt, és ez azért van, mert ezeket nem én találtam ki. Ezt a nagy öregek kitapasztalták már, tudták, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, én pedig igyekszem elsajátítani, és ezt alakíthatom tovább a saját elképzeléseim szerint.



– Hogyan illeszkedik a munkája a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. tradicionális értékeihez?

– A Zsolnay gyökerei a fazekas mesterségig nyúlnak vissza, melyet én évekig gyakoroltam. A manufaktúra évszázados szellemisége a mai napig megmutatkozik minden egyes alkotásban. Tagadhatatlanul érződik a kerámiáimon, mintáimon a fazekasságból merített inspiráció. A manufaktúra kiemelkedő, sajátos alapanyag-használata, technológiája szép egységet alkot néphagyományokra épülő munkáimmal.



– A kiállítás az ön ötlete volt?

– Igen. Úgy éreztem, hogy ha Bachar Najari felkért a közös munkára, megbízott bennem, akkor komoly színvonalon helyt kell állnom. A termelésben és az alkotásban együttesen hiszek. A Zsolnay egy hungarikum, utánozhatatlan és egyedülálló a világon. Jövőre a manufaktúra 170 éves lesz, és ez előtt tisztelegve ezzel a kiállítással mutatjuk meg a 2023-as év újdonságait. Siklós önkormányzata részéről Riegl Gábor polgármester is örömmel csatlakozott kezdeményezésemhez és támogatásáról biztosított. Határtalan izgalommal várjuk október 1-ét, addig még nagyon sok munka és előkészület vár ránk. A meghívottak visszajelzései alapján, már most megtisztelve érezzük magunkat, mert hihetetlen érdeklődés övezi a rendezvényt. A kiállítás a megnyitót követően egy hónapig látogatható.