Idén stílusosan 11 filmet vetítenek. A mostani válogatás súlypontját azoknak az erős nőknek a világa képezi, akik jogaikért és szabadságukért harcolnak: róluk szól a nyitófilm, a Csodaszép, valamint a Nico, a Le Prince, a Monte Verità és a Fűző is. A kínálatban számos fesztiváldíjas alkotás is szerepel, így többek között Cannes-ban, Berlinben, a Német Filmdíjon és az Európai Filmdíjon méltatott filmeket is láthat majd a hazai közönség.

A program szerint Pécsett 19-22-ig, vetítenek majd a Szemrevaló programjából.