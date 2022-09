Október 8-án, szombaton Szentlőrinc régen és ma címmel kalandos helyismereti játék indul. A feladatok a Városi Könyvtár Szentlőrinc Facebook-oldalon és a könyvtár blogján is elérhető lesz. Vasárnap, október 9-én könyves piknikre kerül sor, ahol sütemény és tea mellett ingyenes könyveket is találhatunk, valamint cserélni is lehet az olvasnivalókat.