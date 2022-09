– Milyen szempontok alapján vág bele a munkába?

– A hálózatkutatás fontos terület a neurobiológiában, de mára a társadalomtudományok terén is meghatározóvá vált. Az iskola külső és belső kapcsolataira is hálózatokként tekintek. Fontosnak tartom, hogy megtaláljuk azokat a csomópontokat, amelyek segítik ezek működését. A formális rendszerek mellett informális fórumokra is szükség van, ezért létrehoztunk olyan munkacsoportokat, amelyekben a szülők, kollégák egy-egy témában együtt gondolkodnak, hogyan lehetne az iskolát még jobbá tenni például a beiskolázás, a hitélet vagy a szeretetszolgálat terén. Jó kapcsolatot ápolunk a Pécsi Egyházmegyével, a többi egyházi iskolával, és a Pécsi Tudományegyetemmel, melyet szintén lényegesnek tartok.

Nyisztor Zsolt

– Hogy látja a gimnázium szerepét a hitbeli nevelést illetően?

– Fontosnak tartom az evangelizációt, s úgy gondolom, Isten országa nem a templomokba zárva van jelen, hanem az emberi szeretetkapcsolatokban valósul meg leghangsúlyosabban. Hiszek abban, ha egy fiatal keresőként jön az iskolába, akkor a kapcsolatok által közelebb kerülhetnek a valódi lényeghez, Istenhez. Ezt az intézmény kiemelt céljának tartom.

Jelenleg komoly innovatív munka folyik a rend kezdeményezésére a ciszterci pedagógia megújítására, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával karöltve a kollégáink rendszeres továbbképzéseken vesznek részt.

– Összeegyeztethetőnek tartja a természettudományokat a vallással?

– Úgy vélem, ha valaki komolyan foglalkozik a természettudományokkal, a keresés végén mindig Istent találja. Mára már több mint száz olyan tudományos Nobel-díjast számolunk, aki mélyen hívő. Isten felismeréséhez több úton juthatunk el, a művészet és a vallás mellet a tudomány is hozzá vezet. Biológusként úgy látom, a Teremtőt a teremtményei által fedezhetjük fel. Legyen az egy virág tökéletes szépsége vagy egy nagyon bonyolult neurológiai kapcsolat, a genetika igen precíz és összetett matematikája, mind Istenre mutat.

– Miben látja egy egyházi iskola fő célját?

– Az iskola működése több pilléren nyugszik. Alapvető, hogy a 21. Században versenyképes magasszintű szakmai tudást biztosítsunk diákjaink számára, ez együtt olyan erős, megtartó közösségeket szeretnénk kialakítani, melyek lehetőséget adnak valódi barátságok kialakulására, hittük megélésére és az iskola elvégzése után is megmaradnak. Nagy erőt látok az öregdiákságban, ezért szeretnénk e téren is közösséget építeni. Idén ősszel szeretnénk újult erővel egy öregdiák találkozót szervezni, s a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt fektetni az egykori ciszter diákok összefogására.

A természet közelsége is fontos a nagycsaládos biológus számára

Nyisztor Zsolt tizenéves kora óta sok szállal kötődik a Nagy Lajos Gimnáziumhoz, ahol ő maga is érettségizett, részt vett és csapatot is vezetett az iskola cserkész csapatában, volt osztályfőnök, kollégiumi nevelő és hat évig igazgatóhelyettes is. Feleségével és négy gyermekével a Zengő lábánál élnek, kis háztáji gazdaságot vezetnek. Úgy véli, a természet közelsége segíti abban, hogy kapcsolatban maradjon a teremtett világgal és felfedezze annak szépségét.