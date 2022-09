– Akkor a zenélés szó szerint „szerelem-projekt” is egyben!

– Igen, talán ez az, ami leginkább kizökkent minket a hétköznapokból. Azt szoktuk mondani, hogy minden közös fellépés vagy próba egy randi is egyben, s a zene szeretete is összeköt minket. Kislányunk, Szofi négy éves, időnként már ő is hallgatja a dalainkat. Az egyik legjobb érzés, amikor látom, büszke ránk és velünk együtt örül a sikereknek. A fellépések fáradalmaiért pedig kárpótol az az energiahullám, amit a közönségtől kapunk.

– Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban dolgozik. Hogy került a teátrumhoz?

– Tavaly kerültem a színházhoz, jelenleg igazgatói asszisztensként és művészeti titkárként felelek a produkciók háttérfeladataiért. A színház mindig is fontos része volt az életemnek, játszottam a Janus Egyetemi Színházban és itt, a nemzetiben is, ezeknek a tapasztalatoknak máig sok barátságot köszönhetek. Tavaly nyáron pályáztam meg a titkársági asszisztensi pozíciót és már az állásinterjún éreztem, megtaláltuk a közös hangot a vezetőséggel és Lipics Zsolt igazgató úrral.

– Ezek szerint nem kíván elszakadni a színpadtól!

– Bár korábban dolgoztam a közigazgatásban és a versenyszférában is, úgy érzem, itt tényleg megtaláltam a helyem ebben a világban. Tapasztalataim szerint kiváló hibrid megoldást jelent ez a feladatkör, hiszen az adminisztratív és kulturális tapasztalataimat egyaránt kamatoztathatom. Bár minden napra jut számos feladat, nagyon élvezem az itteni munkát, jó, hogy visszataláltam a színházhoz, amelynek légköre mindig is közel állt hozzám.